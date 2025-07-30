登客船出示身分證件 實名制登船8/4上路

國內客船登船8月4日起採實名制，乘客必須出示身分證件，核對身分。（記者蔡昀容攝）

2025/07/30 16:49

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部航港局5月修正發布客船管理規則，旅客登船採實名制，須出示身分證件，3個月實施緩衝期將結束，8月4日正式上路。航商若未落實，視為開航前未備妥上船乘客名冊，可處6000元以上6萬元以下罰鍰。

過去曾發生離島居民購買優惠船票，但轉讓他人冒名使用情況；這樣的情況，近來雖未發生於救援事故船隻，但登船乘客名單與事實不符，仍形成風險。

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航港局局長葉協隆表示，船舶在海上發生事故時，緊急應變、人員救援及身分確認等作業較陸上更具挑戰，為提升應變時效，修法明定國內客船航商須於乘客登船前核對身分，產製正確乘客名冊後上傳給航港局；這項措施將有助於事故發生時迅速掌握乘客身分資訊，提升搜救效率。

新制規定，乘客持票登船時，必須出示身分證件，即身分證或健保卡；外籍人士可持護照、居留證。航港局說明，部分航商在購票階段要求乘客依據身分證件購票，但為確保登船乘客身分與購票登記者一致，新法上路後，仍請乘客登船時出示身分證件。

因應實名制新政策，航港局表示，7月已於旅遊旺季航線密集的「東琉線」試辦。2024年起也輔導國內客船業者，改善登船身分核對流程與名冊產製機制，提高登船效率。

航港局提醒，民眾8月4日起搭乘客船，請務必備好身分證件，並配合登船時間提早排等，確保登船流程順暢；若忘記攜帶證件，請配合航商進行身分確認替代機制，例如出示證件翻拍照並填具切結書、由同行友人簽具切結書，或是航商驗證乘客與訂票資訊確實無誤，並請乘客簽具切結書，乘客方可登船，但程序可能影響登船時間，仍建議民眾事先備妥身分證件。

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