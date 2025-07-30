棕棕有人認養了！劉康彥：培養感情中 由動保所評估家訪

新竹市前市長林智堅時期的市犬棕棕有人認養了，市議員劉康彥提到棕棕健康親人，今天已與認養人培養感情，希望後續的認養能媒合成功。（劉康彥提供）

2025/07/30 17:23

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市前市長林智堅時期由市府認養的市犬棕棕，2021年在市府內咬傷人後，由新竹市動保所帶回照顧。但近期有網友突在社群提起棕棕，並批棕棕遭市府及林智堅棄養；林智堅今天也在臉書發文，已有認養人前往動保所與棕棕互動，後續會由動保所評估及家訪，並盡快媒合成功。市議員劉康彥說，與認養人今天到動保所，已接受所方獨自面談與飼主照顧課程，過去市府時期雖讓棕棕返回動保所，但都由行政處人員後續關心、並無棄養；而未積極為棕棕再媒合適合的飼主，確實做得不夠好。

市府指出，棕棕是一隻公狗，年紀推估約13歲，目前體重27公斤，個性親人，雖對陌生人及其他狗狗會有較強的防衛行為，不過只要跟牠熟悉、了解其行為訊號後，牠一定會是最佳的伴侶寵物。目前已有認養人前來表達認養意願，並完成飼主責任教育課程及認養面談，後續會有1週的審核期及冷靜期，動保所也會進行飼養環境訪視。

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劉康彥提到，棕棕由市府認養擔任市犬後，原本住在市府中庭的庭院，也經常有市府人員與其互動，咬傷人後，可能因不適應市府環境，才被送回動保所，但後續市府行政處有固定到動保所探視及關心棕棕狀況，並無棄養。目前棕棕健康狀況穩定。

認養人是愛狗人士，家中已有養狗，原本就有意願再認養，看到此次棕棕事件後主動表達想認養照顧的意願，今天也到動保所與棕棕互動，希望動保所評估及家訪後，能有好的媒合結果。

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