週四白天雨勢略減 週末又來一波西南風降雨

西南氣流帶來豪雨，中央氣象署30日下午製圖說明。圖為定量降水預報。（中央氣象署提供）

2025/07/30 16:35

〔記者蔡昀容／台北報導〕西南氣流為中南部帶來連日豪雨。中央氣象署表示，今天至明晨（30、31日）雨勢最為顯著，明天白天之後雨勢略減，但嘉南地區仍要留意豪雨，週日（8月3日）前後預計還有一波西南風增強，中南部雨勢將再明顯增大；另受西南風沉降影響，今明兩天大台北、宜蘭、花蓮會出現高溫。

氣象署預報員朱美霖表示，台灣北方的竹節草颱風，下午將逐漸登陸中國浙江、上海一帶，今明兩天會在浙江沿岸活動；大低壓帶的走勢，使低壓帶南側的強西南風，對台灣中南部產生影響，因此今天至明天清晨，西南氣流影響最為顯著。

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朱美霖說明，西南風與台灣地形影響之下，許多對流雲系在陸地發展且相當旺盛；西南風往台灣陸地吹拂之後，近山區平地發展顯著對流，並一路往山區附近蔓延，所以山區附近降雨時間長，並伴隨顯著短延時強降雨。

朱美霖預估，今天到明天清晨，苗栗、中南部有大雨或豪雨；中南部受地形及風向交互作用影響，雨勢顯著且時間較長，今晚到明晨會迎來一波雨勢。

未來降雨趨勢，今天下午2時至晚間8時，中南部近山區持續強降雨；今晚8時至明天凌晨2時，受陸風及西南風輻合影響，中南部平地留意強降雨；明天凌晨2時至上午8時），苗栗以南留意短延時的局部大雨或豪雨；明天上午8時至下午2時，整體降雨減緩，但南部地區尤其屏東一帶，仍要留意一波波雨勢。

朱美霖提醒，西南風影響之下，沿海也有強風大浪，新竹、桃園、西南沿海、蘭嶼、綠島及馬祖，留意6級平均風或8級陣風；台灣周遭海面浪高2至3米，海邊活動須特別留意。

朱美霖指出，今天0時至下午2時，苗栗以南顯著降雨，台中以南山區為熱區，高雄市近山區累積469毫米，嘉義、屏東、南投超過300毫米、雲林274毫米。24小時累積雨量方面，高雄茂林624毫米，屏東三地門530毫米，達超大豪雨等級；嘉義阿里山408毫米；台南南化362毫米。另外，時雨量接近80至100毫米時，氣象署會發布致災性大雷雨即時訊息警示，例如上午9至11點南投、台中，中午12點至下午1點30分高雄。

西南氣流帶來豪雨，中央氣象署30日下午製圖提醒民眾留意。（中央氣象署提供）

西南氣流帶來豪雨，中央氣象署30日下午製圖說明。圖為陸上強風特報及浪高預報。（中央氣象署提供）

西南氣流帶來豪雨，中央氣象署30日下午製圖說明。圖為豪雨特報。（中央氣象署提供）

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