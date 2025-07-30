八斗子車站前進東京 永靖高工勇闖鐵道模型甲子園

彰化永靖高工學生將帶著模型，參加日本「高中生鐵道模型甲子園大賽」。（記者顏宏駿攝）

2025/07/30 16:47

〔記者顏宏駿／彰化報導〕日本一年一度的「高中生鐵道模型甲子園大賽」，將在8月1日至3日於東京舉行，今年台灣共有3隊（永靖高工、清水高中、竹塘國中）參賽，其中永靖高工室內設計科學生以台鐵「八斗子車站」為主題，呈現台鐵北迴線山、海鐵道之美，該校更首度派5名學生親赴比賽現場觀賽，希望把日本學生的模型工藝和比賽經驗帶回台灣。

永靖高工被視為強隊，前年以台鐵「竹田車站」獲得理事長特別獎、最佳人氣獎、最佳影片獎，今年再度派出室內設計科學生參賽，指導老師也再度由陳右青擔任，師生們今天帶著作品搭機前往東京比賽。

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陳右青說，有上次竹田車站的經驗，這次他們更了解模型製造的訣竅，之前他們鑽研鐵道建築的雕琢，這次特別選擇被山和海圍繞的「八斗子車站」。

他指出，如何把山、海、鐵道、公路融合在模型，是最困難的挑戰，台灣類似的鐵道模型以「多良車站」為標竿，但他們希望從此次比賽中，找出其他更值得品味與推薦的台鐵車站，經隊員票選，最後選擇「八斗子車站」。

陳右青表示，隊員2度到八斗子車站現勘和丈量，融入想像，經1個月的製作，呈現獨特風味的「八斗子車站」模型。此外，過去台灣隊伍大都郵寄作品參賽，無法領略比賽氛圍、更難以了解日本學生的實力，這次他們共有5名學生自費前往觀賽，希望把難得的經驗帶回台灣，強化台灣的模型製造實力。

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