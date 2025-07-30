南港店家占整排機車格「不知如何定義待售車」不開罰 警方回應了

記者實地走訪，店家已將占用停車格的待售車輛移走，但店門口路面仍停了4輛微型機車。（記者孫唯容攝）

2025/07/30 17:20

首次上稿 16:57

更新時間 17:20

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市車位十分寶貴，南港區西新里卻整排停車格疑似遭店家「霸占」停放要販售的微型電動機車，里長胡家瑒控訴，至少接獲超過20位民眾陳情，住家附近就有機車格卻永遠停不到，根據他的觀察，商家明明在對街就有倉庫，卻占用機車格，他問警方為何不開罰？總是得到「不知道如何定義待售車輛，因此無法開罰」，讓他與在地居民大為光火。

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南港分局交通組組長張堅忍回應，針對這個舉報會複查，若確認是待售車輛就是觸法，依《道路交通管理處罰條例》第57條規定開罰，2400元以上到4800元以下罰鍰。

居民周先生說，店家的行為嚴重影響到周邊住戶權益，不管白天還是晚上，自己都停不到車位，南港區西新里有不少商辦，除了在地居民停不到車位，連上班族都十分困擾，希望商家可以停止惡霸行為。

胡家瑒痛批，曾多次實地到商家懇託，希望不要占用公有停車格，多考慮里民的需求，大家互相互助，雖然店家都答應，實際上卻毫無改善，時間已超過半年、一年。根據他的觀察，商家明明在對街就有倉庫，可以停放待售車輛，卻莫名要占用機車格，懷疑是為了能讓員工有停車位可使用，才會占用公共停車位。

胡家瑒直言，他連續4次在市容會報陳情，警察局、停管處都有到場，希望警方可以出面開罰，甚至連法規都替警方查好，根據依《道路交通管理處罰條例》第56條規定，機車格為提供臨時停放之公共空間，商業用途長期占用恐已違法，且侵占公共資源，損害用路人權益，但是總得到警局回應「不知道如何定義待售車輛，因此無法開罰」，實在是忍無可忍，才向媒體控訴。

記者實地走訪，店家已將占用停車格的待售車輛移走，不過仍店門口路面停放4輛微型機車，霸占路面，根據《道路交通管理處罰條例》若是商家在人行道、騎樓或道路上放置物品，且這些物品妨礙通行，恐遭罰可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。

南港區西新里有整排停車格遭店家「霸占」停放要販售的微型電動機車。（里長胡家瑒提供）

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