「雨」神同行！全台雨量前8名測站 都在高雄3原住民區

高雄三原住民區發生超大豪雨，多處積水。（高市原民會提供）

2025/07/30 16:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕受西南氣流強烈影響，中央氣象署今對高雄山區發布超大豪雨特報，其中位於桃源區的溪南氣象站，今凌晨到下午3時30分累積雨量破500毫米、全台第一，且雨量前八名測站都集中高雄3原住民區、整天「雨」神同行！

氣象署統計到今天下午3時30分，高雄桃源區的溪南氣象站測得雨量達500.5毫米，位居全台第一多，其次為同樣在桃源區小關山站，累計487毫米，第三多的測站是茂林區的多納林道，累計477.5毫米。

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接著依序為桃源區的高中站450毫米、桃源區公所站445.5毫米、桃源的寶山站414毫米、茂林區的多納站411毫米、那瑪夏區的達卡努瓦396毫米。

第9名也在高雄，是六龜的竹林站377毫米，第十名是屏東春日的大漢山站372毫米。

雨量累積前8名所在的桃源、茂林、那瑪夏，是高雄3大原住民區，相關單位已動員人力、機具進駐搶修；市長陳其邁也已趕往山區視察，除慰勞搶修人員、也再次喊話民眾別上山、提高警覺。

高雄山區超大豪雨導致樹木傾倒與土石流。（高市原民會提供）

高雄原住民區超大豪雨，多處積水、道路中斷。（高市原民會提供）

高雄三原民區超大豪雨，多處道路中斷。（高市原民會提供）

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