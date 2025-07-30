「雲嘉南災後復原前進指揮所」快打部隊 中央地方分工搶修房屋

台南市長黃偉哲盼能協調全國各地的工班前來協助房屋搶修。（台南市府提供）

2025/07/30 17:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應中南部豪雨造成嚴重災情，行政院今（30）日於台南市政府民治市政中心成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，舉行首次會議，啟動系統性重建作業。政務委員陳金德擔任指揮官，顧問李孟諺擔任副指揮官，與台南市長黃偉哲及雲林、嘉義地方代表共同研議大規模修繕策略。

黃偉哲指出，目前最急迫的是解決缺工問題，需全國動員工班投入，並希望由中央統籌分區，讓資源配置更有效率。對此，行政院已核定「丹娜絲風災家園復原上工津貼補助金專案」，鼓勵廠商加入災後修繕。

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針對受災戶修繕房屋找不到施作廠商及面臨缺工，內政部國土署表示，已經協調公會調查可以投入重建廠商及人力資源，行政院也已於7月25日核准「丹娜絲風災家園復原上工津貼補助金專案」，鼓勵廠商投入災後復原。

陳金德表示，中央與地方協同分工，並採統一材料定價，有助加快修繕時程。明日起各單位將進駐轄區區公所，預計本週完成災損調查，下週起開始媒合廠商進場修繕。「雲嘉南災後復原前進指揮所」自即日起進駐南市政府，由行政院災防辦與工程會人員長駐推動災後復原作業，直至任務完成。

內政部國土署說明，經全台調查，目前有71家營造廠商可投入重建，將建立「災後修復媒合平台」，協助災區縣市媒合施工團隊及人力，廠商若引進一般營造業移工，也可投入災區工程。

為強化推動效率，指揮所將台南市災區劃分為16個區塊，由中央與地方分工認養。包括：將軍、北門、學甲等區由市府工務局負責，七股由水利局，六甲由都發局，西港則由交通局負責。新營、鹽水、白河、後壁由交通部，柳營、東山、麻豆由經濟部水利署與台水，佳里區由內政部國土署與住都中心，安南、下營由農業部所屬單位認養。

台南市長黃偉哲與行政院政務委員陳金德交換意見。（台南市府提供）

行政院「雲嘉南災後復原前進指揮所」今日首次召開會議協調災區加速搶修策略。（台南市府提供）

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