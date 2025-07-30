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    西南氣流大雨釀災 阿里山省道預警封閉、台20線溪水暴漲災阻

    台20線99k復興路段荖濃溪水漲至路面，道路阻斷。（公路局提供）

    台20線99k復興路段荖濃溪水漲至路面，道路阻斷。（公路局提供）

    2025/07/30 16:22

    〔記者吳亮儀／台北報導〕西南氣流襲台釀豪大雨，交通部公路局今天（30日）公布多處省道預警性封閉，特別是阿里山台18線多處路段今天晚間起預警性封閉。

    因應竹節草颱風外圍環流及西南氣流影響，公路局說明，依據氣象情資嘉義縣阿里山鄉連日持續大豪雨發生，恐造成坍方落石及倒樹危害。嘉義縣阿里山鄉台18線68.5K~88K（福山至阿里山）路段，預計於今天晚間18時起實施預警性封閉；台18線34K~68.5K（觸口至福山）路段，20時起實施預警性封閉，禁止人車通行，並在明天上午8時視天候及道路狀況後再決定開放通行。

    另外，公路局雲嘉南區養護工程分局曾文工務段預定自今天（30日）晚間18時起，預警性封閉台3線295k~336k嘉義縣沄水至大埔路段，禁止人車通行，以維護用路人行車安全，預計7月31日上午8時視天候及道路狀況後再決定是否開放通行。

    另外，台24線27.4K~37.3K德文路口至神山，今天晚間18時預計預警性封閉。

    台29線2K+880（民生橋）因受0728豪雨影響造成楠梓仙溪溪水持續上漲，累積雨量及橋梁水位已達封橋標準，公路局已派員守視監看，今天（30日）下午1時30分起預警性封閉，視實際狀況滾動檢討開放時間。

    另外，因荖濃溪水位暴漲，溪水溢淹至台20線99k復興路段路面約200公尺，造成道路阻斷，公路局甲仙工務段保全已緊急封閉道路。

    台20線99k復興路段荖濃溪水漲至路面，道路阻斷。（公路局提供）

    台20線99k復興路段荖濃溪水漲至路面，道路阻斷。（公路局提供）

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