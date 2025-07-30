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    砸2億要蓋6層長照大樓卻缺地下停車場？ 彰縣衛生局長說話了

    彰化縣伸港長照大樓動工了。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣伸港長照大樓動工了。（記者劉曉欣攝）

    2025/07/30 16:24

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程，今天（30日）舉行動土大典，縣議員周君綾表示，這棟6層樓大樓都要花2億元來蓋，卻獨缺地下停車場，增添老幼接送不便。衛生局長葉彥伯表示，因為鄰近停車空間足夠，加上大樓地坪約為150坪，就算挖地下停車場，能規劃停車格也非常有限！

    周君綾指出，伸港長照大樓就蓋在伸港鄉公所旁邊，但她發現，這棟大樓都要蓋6樓了，為何沒有挖地下室，來規劃停車場。因為，只要家中有長輩或是嬰幼兒，就知道陪診最需要的就是地下停車場，可以方便上下車與停車，既然是全新建物，就應該多編一點預算來蓋地下停車場，這應該列入長照大樓標準配備才對。

    對此，葉彥伯指出，長照大樓興建工程要不要規劃地下停車場，主要參照建築師等專業意見，由於伸港長照大樓周邊停車空間充足，加上大樓基地坪數約為150坪，在坪數不大前提前，就算挖地下室，能提供停車格數有限，也難以做到迴車空間。而長照大樓全面都有無障礙環境，民眾從1樓進去都更便利。

    伸港長照大樓預計2027年完工，將興建地上6層樓建物，1、2樓作為衛生所與不老健身房」、3樓為公設民營托嬰中心、4樓是育兒親子館、5樓則是日照中心、6樓為老人健康促進空間，其中，日照中心將由老五老基金會服務60位長者。縣長王惠美表示，這項工程縣府編列約1.6億，中央補助4800多萬元，總經費約為2億元。

    彰化縣伸港長照大樓動工，縣長王惠美（圖前排左二）、立委陳秀寳（圖前排左三）都有出席。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣伸港長照大樓動工，縣長王惠美（圖前排左二）、立委陳秀寳（圖前排左三）都有出席。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣伸港長照大樓動工大典，被視為地方大事。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣伸港長照大樓動工大典，被視為地方大事。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣伸港長照大樓動工了，白色建物將成為伸港地標。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣伸港長照大樓動工了，白色建物將成為伸港地標。（記者劉曉欣攝）

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