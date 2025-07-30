史上第3次海嘯警報！氣象署：台灣各地最大海嘯波高9公分

俄羅斯堪察加半島東部外海今日上午發生規模8.8的地震，後續餘震不斷，引發北太平洋沿岸地區海嘯警報，氣象署測得台灣各地最大海嘯波高9公分。（圖擷自USGS網站）

2025/07/30 16:15

〔記者林志怡／台北報導〕俄羅斯堪察加半島東部外海今日上午發生規模8.8的地震並引發海嘯，海嘯波於今日13時18分抵達東部沿海，但中央氣象署地震測報中心指出，根據實際量測結果，各地海嘯波高度均不到10公分，但目前台灣仍在太平洋海嘯中心公布的警戒區域內，氣象署會依據最新情資，評估何時解除海嘯警報。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，氣象署11時40分針對沿海地區發布國家級警報與海嘯警報，海嘯波於13時18分抵達東部沿海，最後一波海嘯波則在13時45分抵達。

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東部測站幾乎沒有測得海嘯波，蘭嶼、成功測站測得約1至2公分；東北部測站出現9公分左右海嘯高度；西南部測站因為海嘯波繞過台灣南端、傳遞至淺海區域，高雄約1至2公分海嘯波高度、東港約1公分，但就觀測結果來說，這次地震的海嘯高度不到10公分。

吳健富解釋，海嘯波在海水深度5000公尺以上區域，波速相當於噴射機、時速約800公里，進入深度500公尺處，減慢至時速250公里，相當於高鐵，抵達深度100公尺左右淺海時，就只剩時速100公里，相當於高速公路的行車速度，至於深度10公尺處，則只有短跑選手的速度。

因此，海嘯波由深海進入淺海區域時，會因為前方海水行進速度驟減，導致海水堆高，引發海嘯，且吳健富表示，因為台灣東部水深較深、都是懸崖峭壁，海嘯波傳遞速度較快，是首個被海嘯波影響的區域，但波高無法明顯堆高，北部地區海底地形則因有「由深而淺」的分佈，有測得海嘯波高度。

吳健富提醒，根據太平洋海嘯中心15時27分的報告內容，台灣仍被劃分在海嘯警戒區內，故中央氣象署持續發布海嘯警報，提醒民眾切勿貿然前往海邊活動，氣象署也會依據最新情資，評估何時解除海嘯警報。

中央氣象署持續發布海嘯警報。（圖為中央氣象署提供）

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