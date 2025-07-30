挹注觀光量能！雲縣府砸1.2億 北港糖廠地景營造二期開工

北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫二期工程今（30）日開工。（記者李文德攝）

2025/07/30 16:12

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣歷史建築「北港糖廠」擁有完整的糖業生產設施、倉庫群及鐵道地景，縣府為推動觀光，啟動北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫，去年已完成一期工程，今年再自籌1.2億元著手二期工程，今（30）日舉辦開工典禮。縣府城鄉發展處表示，將新增鐵道沙龍、水道走廊、浮動廣場等區域，預計明年7月前完工，為北港挹注觀光量能。

「北港糖廠」前身為「日糖興業株式會社台灣支社」，1911年開始運作，直至2005年停產關閉，縣府2016年登錄製糖工廠、蒸汽機車庫及倉庫群等為「歷史建築」。

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城鄉處長林長造表示，為活化糖廠意象，向交通部觀光署爭取經費，投入超過1.4億元將北港糖廠東側4公頃園區進行景觀營造，包含糖廠入口服務區、戶外鐵道展示區等，去年已完工，帶動當地觀光特色。今年縣府更是自籌1.2億元進行景觀工程。

林長造指出，二期工程鎖定糖廠西側2公頃園區，除了將設置空間藝術裝置外，更將台糖中和槽再利用改造為「糖影迷蹤」迷宮，再將試驗所及秤量所建築群打造「追日驛站」，屆時民眾可到糖廠的置高點遠眺園區美景，工程預計明年7月完工。

開工典禮由雲林縣長張麗善、台糖公司雲嘉區處長蘇建元、立委張嘉郡、雲林縣議會副議長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文等人出席。

張麗善說，透過鐵道文化空間營造，希望讓香客變遊客，未來香客到北港多了一處遊憩空間，帶動地方經濟，「讓這1.2億元更有意義」。

二期工程將活化北港糖廠西側約2公頃園區。（記者李文德攝）

試驗所及秤量所建築群打造「追日驛站」，屆時民眾可站在觀景台遠眺糖廠美景。（記者李文德攝）

中和槽將再利用改造為「糖影迷蹤」迷宮。（圖由雲林縣政府提供）

試驗所及秤量所建築群打造「追日驛站」，屆時民眾可站在觀景台遠眺糖廠美景。（圖由雲林縣政府提供）

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