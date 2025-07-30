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    風災後的守護力量 南市關懷啟動社福系統

    南市社會局長郭乃文探視關懷屋損的獨居長者。（南市社會局提供）

    南市社會局長郭乃文探視關懷屋損的獨居長者。（南市社會局提供）

    2025/07/30 16:02

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲肆虐重創台南，許多民宅屋頂破損、民生受創，台南市政府第一時間啟動災後應變機制，除協助修繕弱勢家庭屋損，並配合區公所展開預防性撤離與物資發送，南市社會局也持續關懷1045位當時風災停電停水地區獨居長者，啟動社福系統的即時應變與溫暖。

    社會局指出，受關懷長者中，一般戶計有643位、中低收入戶402位，透過里長與社工保持聯繫，穩定其生活狀況。此次風災中有約400戶長者屋宅受損，不乏傳統「祖厝」老屋；有的由家人接回或暫住附近親友家，也有部分長輩選擇留在熟悉的「家」中不願離開。社工耐心傾聽與安撫，並同步提供各項社福資源協助，目前已有2位行動不便者接受安置。

    另一方面，0728豪雨再度來襲，南市共對12區28里、計680人執行預防性撤離作業。其中針對土石流潛勢區完成6區15里、563人撤離；水災潛勢區則有7區13里、117人提前撤離。撤離人員多數依親安置，另有51人由公所安排進入收容場所。

    針對受災地區物資需求，市府啟動實物愛心銀行系統，整合5大服務區、5處實體店面、15處合作分行及18處物資分站，建構三層次支援網，每日穩定提供災民所需食物與生活物資，盼望協助災民早日恢復正常生活。

    社工訪視獨居長者。（台南市社會局提供）

    社工訪視獨居長者。（台南市社會局提供）

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