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    高雄客家兒童合唱團訪馬國 台、馬學童合唱客家「歡迎歌」

    高雄客家兒童合唱團今造訪馬來西亞檳城商務華文小學。（高市客委會提供）

    高雄客家兒童合唱團今造訪馬來西亞檳城商務華文小學。（高市客委會提供）

    2025/07/30 16:07

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄客家兒童合唱團今造訪馬來西亞檳城商務華文小學，獻唱「日頭花」等多首客家歌，商務華小則以族群舞蹈熱情歡迎，兩國孩童還一起合唱金曲音樂人林生祥創作的「歡迎歌」，用歌聲串起兩國情誼。

    高市客委會說明，高市客家兒童合唱團到馬來西亞進行為期5天的見學交流，除今天與檳城商務華小交流，明天將拜會檳城客家公會、霹靂嘉應會館。

    今天由高市美濃區吉東國小客家人文實驗學校校長劉家宏、與商務華小簽署教育交流合作意向書（MOU），高市客委會主委楊瑞霞另與客家公會簽屬友好交流合作備忘錄。

    高雄客家兒童合唱團出訪前，特地郵寄林生祥創作的「歡迎歌」給商務華小教唱，讓馬國學童事先練習，台馬兩國孩子再一起大合唱客家歌曲，相互「歡迎」。

    為讓合唱團孩子能近距離體驗檳城商務華小校園生活，現場安排分組文化交流，包括竹竿舞、蠟染、沖格等馬來傳統舞蹈、手藝及遊戲，台馬兩國孩子一同參與，也帶給合唱團孩子許多新奇、有趣體驗。

    台馬學童更一起合唱金曲音樂人林生祥創作的客家「歡迎歌」。（高市客委會提供）

    台馬學童更一起合唱金曲音樂人林生祥創作的客家「歡迎歌」。（高市客委會提供）

    客家合唱團與商務華小學童一起分組文化交流，包括竹竿舞、蠟染、沖格等馬來傳統舞蹈、手藝及遊戲。（高市客委會提供）

    客家合唱團與商務華小學童一起分組文化交流，包括竹竿舞、蠟染、沖格等馬來傳統舞蹈、手藝及遊戲。（高市客委會提供）

    商務華小學童穿著馬來、印度等傳統服飾表演舞蹈，熱情歡迎高雄「客」人。（高市客委會提供）

    商務華小學童穿著馬來、印度等傳統服飾表演舞蹈，熱情歡迎高雄「客」人。（高市客委會提供）

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