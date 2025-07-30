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    快拿身分證對獎！ 千元客家幣32組中獎號出爐

    千元客家幣今天抽出中獎民眾。（圖擷取自客委會臉書粉專）

    千元客家幣今天抽出中獎民眾。（圖擷取自客委會臉書粉專）

    2025/07/30 15:47

    〔記者楊綿傑／台北報導〕快來對獎！客委會發放價值千元客家幣，稍早已抽出32組中獎的身分證尾數，逾25萬民眾中籤。民眾領取客家幣數位券後，可於全國11個縣市70個客家文化重點發展區之客家幣合作「（我）講客」店家消費，8月1日起可開始使用。

    為鼓勵民眾走入客庄、講客語、接觸客家文化，客委會6月宣布推出千元「客家幣」25萬份供18至49歲的民眾領取，本月1日起開放透過數位錢包登記，至今日截止，有許多民眾今早還在急忙操作，壓線登記，最後累計逾登記人數逾80萬。

    客委會今天公開舉辦抽獎活動，由客委會主委古秀妃、副主委范佐銘抽獎，最後得出32組中獎號碼，包括身分證字號尾數01、04、09、19、20、22、23、25、32、36、37、44、46、49、52、54、55、68、70、72、74、75、79、82、83、85、89、91、93、94、97、98等逾25萬名民眾。

    客家幣數位券可於全國11個縣市70個客家文化重點發展區之客家幣合作「（我）講客」店家消費，臨櫃結帳時只要出示客家幣QR code給店家掃描或掃描店家TWQR，並輸入消費金額後，即完成抵用，不限次數，用完為止，使用至明年6月30日止。相關資訊可至客家幣官網查詢。

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