南市攜手11家身障團體推出多元秋節好禮 傳遞溫暖

南市社會局偕同身心障礙團體推廣秋節禮盒，今年有11家身心障礙團體推出多項秋節禮品，提供民眾中秋送禮的最佳選擇。（南市社會局提供）

2025/07/30 16:17

〔記者蔡文居／台南報導〕為增加身心障礙機構團體秋節禮盒買氣，台南市政府今天舉辦「厚禮數－台南好心意 秋節好禮數」優先採購身心障礙機構、團體及庇護工場中秋節產品發表活動，今年有11家身心障礙團體共同推出多項秋節禮品，提供民眾中秋送禮的最佳選擇。

南市三三讀書會會長陳苡銜率先訂購每家身障機構3萬元商品，共計33萬元，並委請南市社會局轉贈予南市丹娜絲颱風風災受災戶；「SOLOMOON紫月光」也特別到場進行公益演出，並由其經紀公司率先選購身障者製作的中秋禮盒20份，以行動支持南市身心障礙團體並帶動台下各公會、企業行業選購。

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台南市工商發展投資策進會總幹事陳宗明以郭綜合醫院志工大隊名義，訂購220份，台南市總工業會也現場捐款12萬元。今天活動由副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席，感謝各界的愛心，為身心障礙團體注入暖流。

南市社會局表示，中秋節是祝賀送禮的大日子，每年中秋前夕都偕同身心障礙團體推廣秋節禮盒，今年有11家身心障礙團體共同推出多項秋節禮品。社會局也首度針對各大公司行號、企業與公會辦理聯合促銷活動，希望爭取更多企業選購身心障礙團體產品。相關電子型錄可至南市社會局官方網站至「台南好心意」網站（https://sites.google.com/view/goodgiftnn/）即可連結選購各家身障單位的產品。

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