死後重生！竹縣府老樟樹病倒 變身香氛家具迎賓

新竹縣政府行政處長周秋堯（坐者中）手拿著木醋液等產品，帶領研習夥伴坐在老樟樹主幹所做的家具周邊，了解廢材也有新的生命意義。（記者黃美珠攝）

2025/07/30 15:42

〔記者黃美珠／新竹報導〕一棵隨著新竹縣府遷建到竹北而於1989年種下的老樟樹，近期因褐根病倒下、死亡，縣府農業處和行政處攜手幫它找到重生之法，透過湖口REWOOD木酢達人專案經理藍勇壽等的巧思和手藝，讓它的枝幹化身成散發著樟樹香氣的木作桌椅，就放在縣府1樓大廳迎賓，細小枝條則做成除濕木炭包、清潔用品、或木醋液等，讓老樹雖死猶生。

縣府今天特別舉辦「新竹縣樹木保護及農業剩餘資材加值利用研習活動」，邀集縣內青流復域農產運銷合作社、興大永續棧等交流，分享前述實證成果，也讓大家認識：農業廢棄枝條再利用、生物炭製作、碳匯應用是可行的，大家一起來落實淨零碳排與循環經濟概念。

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縣府農業處長傅琦媺直言，以前縣府周邊樹木修剪作業產生的樹枝多集中定點堆置，受限人手等，終會有公衛安全等疑慮。這次他們跟行政處合作，鎖定縣治區周邊行道樹修剪下的枝條加工再利用，小規模推動示範如何創新廢木材的管理和應用。

縣府行政處長周秋堯說，這個示範計畫把修剪產生的枝條導入生物炭、木料再加工技術。老樟樹可以直接用原木幹打造成板凳的，就用原木打造家具，或者用拼貼法做成桌面等，更細小的枝條就做成除濕炭包、木醋液、清潔用品，真正達到物盡其用。

他說，這批木作家具表面還標示有各自的固碳量，7件套總共是56.2公斤，意指家具的原木材生長過程中，曾為地球捕捉了56.2公斤的二氧化碳，來客坐在老樟樹的香氣中，能清楚了解樹木對環境的貢獻。

老樟樹細枝條所開發出的木醋液、木炭包等產品。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府行政處長周秋堯（左）、REWOOD木醋達人專案經理藍勇受（右）攜手比出愛心，強調創新廢材回收再利用，就是愛地球環境的思維。（記者黃美珠攝）

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