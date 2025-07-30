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    BOT案遭監院糾正 台北大學回應了

    台北大學民生校區。（資料照）

    台北大學民生校區。（資料照）

    2025/07/30 15:58

    〔記者翁聿煌／新北報導〕國立台北大學針對台北校區2件BOT案（建國校區及民生校區）遭監察院糾正一事回應，指相關BOT案係依促參法相關規定，經主辦機關教育部同意授權辦理各階段作業，並認定為文教設施，應無監察院報導所述難提供三峽校區師生使用及不符文教設施情形，校方對監察院所提出糾正案，未來將審慎依照BOT案契約約定內容執行相關事項，符合大學興辦目的。

    台北大學表示，投資契約中規範民間機構興建及營運義務，以公私協力夥伴關係，讓學校未來發展與公共服務品質更好；營運期開始，學校須投入資源與技術，諸如須與民間機構共同推動至少1個跨院系之研發中心；所開設的產業學院專班，優先以學校師資、設備、課程支援，且提供學生實習名額；每年執行或協辦6場產學論壇、專題演講、成果發表會、研習營及創業競賽，學校師生均可參與；鼓勵畢業學生創業，提供優惠租金進駐創新事業工作室；建立學校與產業界交流平台，提供產學合作所需空間；其他尚包括有提供企業參訪活動、學校有免費使用創新交流空間舉辦活動、享有相關空間承租優惠、無償使用多功能運動場管及戶外球場，供本校師生上課。

    台北大學表示，BOT案對北大財務將帶來穩定收益，不論其占本校收入比例，對於本校財務永續及校務發展均有實質效益，現在大學功能不再拘泥於早期的教與學而已，而是擴及研究、創新創業、產學合作、社會責任、永續等面向等多元面向推動，透過BOT案可藉由民間資金、活力及效率，達到節約政府財政、改善區域環境、強化學術量能、增加就業機會等效益。

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