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    台中暴雨市區冒湧泉 新社、北屯道路土石坍方

    北屯區東山路二段搶通，今（30）日持續進行路面清理。（建設局提供）

    北屯區東山路二段搶通，今（30）日持續進行路面清理。（建設局提供）

    2025/07/30 15:17

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕受低壓帶及西南氣流影響，中央氣象局持續發佈中南部強降雨警報，台中市今天市區持續大雨，造成市區台灣大道等多個路段積淹水，南屯區道路人孔蓋再度冒出湧泉，山區昨（29）日傍晚起因持續降下豪大雨，新社區時雨量高99.5毫米、東勢區時雨量也高達87.5豪米，新社區中興街及北屯區東山路二段發生山區道路土石崩落災情。

    台中市災害應變中心自28日晚上8時起三級開設，建設局長陳大田指出，建設局派員至現場搶災，先行搶通車道，在安全無虞情形下開放車輛通行，並今日持續清理中，預計下午5時以前清理完成。

    中央氣象局預報今日雨情仍不穩定，鋒面尚未遠離，大雨期間山區容易發生土石崩落、樹木倒塌等情形，陳大田呼籲市民儘量減少進入山區，如需行經各山區道路亦請多留意周遭路況、注意安全，若發現道路受阻不通，可撥打「1999」台中市民一碼通專線通報。

    建設局公佈，於汛期前已完成16座車行地下道抽水機及柵欄等設備測試、地下道淹水封閉演習等相關整備作業，加強辦理測溝清淤達1萬7062公尺、行道樹修剪1萬6013株等預防性措施。

    夜間強降雨，土木坍方，建設局緊急派員清理搶通。（建設局提供）

    夜間強降雨，土木坍方，建設局緊急派員清理搶通。（建設局提供）

    新社區中興街往薰衣草森林發生落石積土，已先搶通車道供車輛通行。（建設局提供）

    新社區中興街往薰衣草森林發生落石積土，已先搶通車道供車輛通行。（建設局提供）

    北屯區東山路二段土石崩落，建設局緊急派員進行道路搶通作業。（建設局提供）

    北屯區東山路二段土石崩落，建設局緊急派員進行道路搶通作業。（建設局提供）

    新社區中興街昨晚已先搶通供車輛通行，今（30）日持續進行路面清理。（建設局提供）

    新社區中興街昨晚已先搶通供車輛通行，今（30）日持續進行路面清理。（建設局提供）

    台中南屯今天強降雨，造成積淹水，路面又冒出湧泉。（翻攝自threads）

    台中南屯今天強降雨，造成積淹水，路面又冒出湧泉。（翻攝自threads）

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