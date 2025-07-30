113年綠色採購金額743億創高 環境部頒獎表揚民間企業團體

環境部政務次長施文真表示，113年民間企業及團體綠色採購達新台幣743億元，再創新高，盼未來每年提升10%，目標到119年達1280億元。（記者黃宜靜攝）

2025/07/30 15:23

〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部為表彰民間企業及團體對綠色採購的支持與努力，於今（30）日舉辦「113年民間企業團體綠色採購績優單位頒獎典禮」。環境部政務次長施文真表示，113年民間企業及團體綠色採購達新台幣743億元，再創新高，盼未來每年提升10%，目標到119年達1280億元。

施文真說明，環境部自81年起推動推動環保標章制度，96年起將綠色採購由機關推展至民間；113年11月底更召開「政府永續長共識營」提出民間企業的綠色採購金額每年目標提升10%，119年目標為1280億元。

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施文真表示，113年民間企業及團體綠色採購申報家數達3148家，金額達新台幣743億元，較112年增加近86億元，成長15%，高於預期，「希望各位企業可以繼續跟我們一起合作。」

環境部表示，為考量我國9成以上企業為中小企業，113年首度採用「分組表揚」方式，依據產業別與企業規模劃分為5組，並取各組前10名績優業者加以表揚。另，在環保標章拓展方面，今年同步表揚5家連續20年取得環保標章業者，以及36家近1年內取得金級或銀級環保標章的旅館業者。

施文真表示，綠色消費已是全球趨勢，為鼓勵每個企業跟團體，在環境保護、綠色轉型上的努力以及付出，希望透過今天頒獎典禮，讓企業看見值得效法的標竿。

環境部今日舉辦「113年民間企業團體綠色採購績優單位頒獎典禮」，表揚綠色採購績優單位。（記者黃宜靜攝）

環境部今日舉辦「113年民間企業團體綠色採購績優單位頒獎典禮」，表揚連續支持環保標章達20年的業者。（記者黃宜靜攝）

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