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    高雄山區超大豪雨新增9條土石流警戒 擴大撤離美濃區188人

    市長陳其邁今視察六龜區六津橋。（市府提供）

    市長陳其邁今視察六龜區六津橋。（市府提供）

    2025/07/30 15:11

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕西南氣流發威，高雄山區豪雨狂炸，24小時累積雨量以茂林區649毫米最大，達到超大豪雨等級，今多處土石崩落、馬路變泥流，造成交通中斷，並新增9條土石流黃色警戒擴大撤離美濃區188人；市長陳其邁今前往六龜區六津橋、寶來高133線勘災，指示團隊全力協助公路局搶通。

    高雄市山區多處土石流警戒區升級，市府提前啟動災防機制，已完成2337人預防性撤離，以六龜區撤離人數最多，35條土石流潛勢溪流達紅色警戒，美濃區今新增9條土石流黃色警戒，已完成188人撤離。

    六龜區省道台27線大津地區的六津橋與寶來高133線0K+500處，上邊坡野溪挾帶大量土石漫流，造成道路阻斷，市長陳其邁今實地勘災，持續關注搶通進度，並全力協助恢復通行，以減輕居民出行困難。

    陳其邁也視察橋梁、邊坡與防災整備情況，要求相關單位加強撤離機制與排水設施巡查，強調市府以最高標準應對極端氣候帶來災害風險，全力守護山區居民安全。

    市長陳其邁今視察六龜區六津橋。（市府提供）

    市長陳其邁今視察六龜區六津橋。（市府提供）

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