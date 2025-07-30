2歲幼兒專班7年增千班 就讀名額多1.7萬名

桃園市大湖非營利幼兒園室內教室設備完善。（圖由教育部提供）

2025/07/30 15:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕家長對於2歲專班需求殷切，教育部補助設置2歲專班及提供平價優質的公共化幼兒園，自106至113學年度增設2歲專班達1160班，共增加1萬7000名就讀名額，且114年預計再增設100班，提供更多幼兒就學的機會，減輕家庭負擔。

教育部國教署與各縣市政府攜手打造友善育兒空間，持續提升各地公共化供應量，而針對都會區及公共化供應量仍有不足之地區，及家長對於2歲專班就讀需求之殷切期待，教育部持續協助各地方政府於有需求之行政區增設2歲專班，且就平價就學名額充裕地區，視各園情形引導逐步將部分3至5歲名額轉置為2歲專班，目前全國2歲專班已逾6000班。

請繼續往下閱讀...

教育部指出，2歲專班教室環境須營造舒適的學習環境，在教室內設盥洗室，並可視空間規劃配置尿布台、配膳空間等，協助2歲幼兒建立良好的生活及衛生習慣，並喜歡上學。如嘉義縣平林國小非營利幼兒園，提供有趣教具訓練幼兒腦力、設置室內盥洗間方便幼兒如廁；又如桃園市大湖非營利幼兒園，除有各式教具吸引幼兒快樂學習，亦設置健康中心供幼兒傷病時第一時間處置及守護。

教育部表示，2歲幼兒專班模擬家庭環境，提供柔軟、安全、且適合幼兒的玩具和設施，讓孩子有安全感；課程設計以遊戲為核心，讓孩子在玩樂中學習，提供豐富的探索素材和體驗活動，幼兒園不僅僅是一個學習場所，並提供一個安全、溫馨且具支持性的環境，會持續致力於提供一個讓孩子身心發展、學習成長的理想環境，同時讓幼兒安心、家長放心，並具體減輕家長負擔。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法