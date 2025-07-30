南投暴雨成災 多地淹水、樹倒、土石流災情頻傳

南投縣信義鄉豪雨不斷，土石流阻礙交通。（信義鄉公所提供）

2025/07/30 15:02

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣今上午暴雨來襲，截至中午12時，有14處累積雨量破200毫米，其中水里鄉達269毫米、南投市也有259毫米，包括水里鄉、南投市、國姓鄉、中寮鄉、信義鄉、魚池鄉及竹山鎮陸續傳出淹水、樹倒或土石流阻礙交通等災情，相關單位正陸續排除中。

受到西南氣流影響，氣象署今天上午針對南投縣多個鄉鎮市發布豪雨特報，水利署也發布淹水警戒，果然各地都降下滂沱大雨，造成貓羅溪等溪水暴漲，南投市包括軍功里及內轆等地區均因內水宣洩不及淹水，一度淹至小腿肚，公所緊急調派抽水機抽水。

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另包括台21線日月潭及台16線水里等路段，也傳出淹水等災情；竹山鎮延平里集山路二段藤湖橋橋台塌陷；信義鄉則有落石，路樹倒塌及土石流阻礙交通，信義及水里已宣布今停班停課，中午過後，雨勢稍歇，各公所開工契約廠商出動怪手等機具，希望能儘速排除。

南投市今12小時累積雨量達259毫米，貓羅溪溪水暴漲。（記者張協昇攝）

南投信義鄉降下豪雨，大型落石阻礙交通。（信義鄉公所提供）

受強降雨影響，南投縣竹山鎮延平里集山路二段藤湖橋橋台塌陷。（議員陳玉鈴提供）

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