北市推全學層「AI素養教材」 培養孩子識詐等AI素養

明德國中教師陳妤蓁分享AI素養課程教學實務。（記者甘孟霖攝）

2025/07/30 15:36

〔記者甘孟霖／台北報導〕因應AI科技飛速發展，台北市教育局今年6月發布自編《資訊素養與倫理》教材最新單元「AI未來新世界」，將於114學年度提供全市高國中小學校運用。課程內容涵蓋AI技術、資訊倫理與課程應用等，教導學生如何辨別偽造圖片，識別詐騙以及了解相關法規以免觸法；後續將陸續發布涵蓋網路犯罪、區塊鏈等課程的新單元，預計今年全數發布。

教育局長湯志民說，AI時代教育著重培養學生能理解、善用AI，並成為具備倫理判斷及人文關懷的AI時代公民，教育局和專家學者團隊研究後，提出學生在AI世代應具備4大核心素養，包括「以人為本思維」、「倫理道德」、「AI技術應用」與「AI系統設計」，並據此發展出「基本素養」、「技術養成」與「管理應用」等3大AI教學策略。

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他也說，資訊科技應用還是要回歸到孩子本身人格素養的發展，孩子擁有正向的人格素養，自然也就會正向地來使用AI科技。

「AI未來新世界」單元，分別針對高中職、國中、國小3個學層不同學習重點編撰，每個學層分上下冊，上冊著重培養學生對AI基本認識，下冊則以建立學生資訊倫理為重點。

參與彙編工作的明德國中資訊教師陳妤蓁今也分享如何引導學生培養數位素養，如針對目前常見的「深度偽造（deepfake）」，利用AI讓2張照片中的人物進行互動或透過換臉進行詐騙等，讓學生認識利用AI進行圖像或影音互動的潛在風險，培養學生謹慎使用相關技術，並瞭解使用AI應具備的法律知識和尊重他人的資訊科技素養。

此外，AI也可在實際教學應用，陳老師分享，如使用「酷AI學習系統輔助作文寫作」利用AI撰寫參考作文，提供學生發想範例，後續學生完成作文後，再利用「酷AI學習系統輔助作文寫作」評分結果，瞭解文章可改進之處；「使用AI進行音樂創作」透過SUNO AI將難記的學科知識，編寫成自己喜歡的旋律，透過反覆聆聽達到記憶的效果。

教育局長湯志民認為，資訊科技應用還是要回歸到孩子本身人格素養的發展，孩子擁有正向的人格素養，自然也就會正向地來使用AI科技。（記者甘孟霖攝）

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