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    台積電嘉義廠達百年防洪標準 縣府爭取改善鄰近排水

    正在興建的台積電嘉義廠。（記者林宜樟攝）

    正在興建的台積電嘉義廠。（記者林宜樟攝）

    2025/07/30 15:12

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣7月28日降下大豪雨，嘉義科學園區台積電嘉義廠區旁工地傳出淹水情形，立委蔡易餘今天召集縣府、國科會南科管理局、水利署等單位會勘園區周邊排水。南科管理局說明，台積電廠區比園區旁平地墊高4公尺、為海拔13公尺，達百年防洪標準，當天淹水區域為工地工務所範圍，廠房區域並沒有淹水；蔡易餘說，園區鄰近排水原以10年防洪標準設計，將請縣府及水利署同樣以百年防洪標準討論改善方案。

    蔡易餘今天與嘉義縣長翁章梁等視察嘉科園區旁的新埤滯洪池，縣府簡報說明，嘉科園區鄰近以新埤滯洪池及新埤排水、後溝尾中排為主，新埤排水雖已治理完成，但難以負荷極端氣候的影響，園區墊高規劃，仍會受周遭道路及土地排水影響，目前新埤滯洪池的蔗埕抽水站抽水量為10CMS，後續規劃再擴增6CMS，並將滯洪池上下池連通，新設溢流堰，後溝尾中排擬新建42萬立方公尺滯洪池與4CMS抽水站，整體規劃改善經費約9.34億元，預計年底前完成規劃，提報中央6年1000億元治水計畫。

    南科管理局副局長李信昌說，園區以百年防洪標準規劃設計，廠區全面墊高，並規劃設置2座滯洪池，總滯洪量為16萬7522立方公尺。

    翁章梁表示，未來嘉科園區外鄰近的排水系統、道路側溝等將全面檢討，需跨部會進行討論，縣府將擬定規劃案提報，而行政院及公共工程委員會也同意此方向，提升此區域防洪標準。

    蔡易餘指出，網路瘋傳台積電嘉義廠淹水畫面，經確認台積電廠房並無淹水，是旁邊的工地淹水；園區外圍排水設計時因無嘉科園區，為10年防洪標準，現在設立園區，明顯不足，請縣府與水利署、公路局等討論，提升為百年防洪標準，確保園區廠商順利運作生產。

    立委蔡易餘（左3）及嘉義縣長翁章梁（左2）聽取治水改善簡報。（記者林宜樟攝）

    立委蔡易餘（左3）及嘉義縣長翁章梁（左2）聽取治水改善簡報。（記者林宜樟攝）

    新埤滯洪池是嘉義科學園區旁主要防洪設施。（記者林宜樟攝）

    新埤滯洪池是嘉義科學園區旁主要防洪設施。（記者林宜樟攝）

    台積電嘉義廠區工地7月28日曾出現淹水情形。（資料照，記者林宜樟攝）

    台積電嘉義廠區工地7月28日曾出現淹水情形。（資料照，記者林宜樟攝）

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