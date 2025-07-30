建臺高中分科測驗報錯科4生欲重考 董事長：可隨班附讀

建臺高中董事長葉雲城。（記者彭健禮攝）

2025/07/30 14:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕大學分科測驗昨（29）日成績寄發，苗栗縣政府今天上午辦理私立建臺高中輔導選填志願說明會，邀請專家、老師為被報錯應考科目的學子進行一對一的輔導。因已有4名學生表達重考意願，建臺高中董事長葉雲城表示，可提供隨班附讀；若到外地補習班，經費問題則須董事會開會決定。

葉雲城表示，對於學校報錯學生分科測驗應考科目，他向學生及家長深深表達歉意，學校會盡全力來協助。對於有部分學生想重考，學校考量學生住在苗栗，可提供考生於3年級隨班附讀的方式；有些想到外地補習班，此即涉及到經費問題，無法由他個人立即答應，須由董事會開會討論來決定，因目前學校財務也不是很寬裕，也希望學生及家長能夠諒解。

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說明會上午在縣府第一辦公大樓A401會議室辦理，有13名學生參加，縣府邀請高教資訊平台「大學問」執行長魏佳卉及縣立大同、興華高中輔導主任等專家，依各學生分科成績落點，進行一對一的志願選填輔導。

分科考試前，建臺高中爆出校方報錯23名考生應考科目事件，引發關注，雖縣府、立委、議員等為考生請命，但教育部及大考中心明確表示，為維持公平，無法臨時改正，有1名學生為此棄考。

縣府邀請專家、老師為學子進行一對一的志願選填輔導。（記者彭健禮攝）

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