北市南港西新里停車格垂直人行道佔路寬 里長批停管處消極回應

南港區西新里成功路一段2號到28號區間，停車格竟然與人行道垂直，讓原本4線道的車道，縮減至2線道，居民大嘆開車十分危險，也有公車司機直言該路段特別難開。（記者孫唯容攝）

2025/07/30 15:19

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市奇觀！南港區西新里成功路一段2號到28號區間，停車格劃設竟然與人行道垂直，讓原本4線道的車道，縮減至2線道，居民大嘆開車十分危險，也有公車司機直言該路段特別難開，西新里里長胡家瑒表示，自己多次在市容會報提案要改成順向，但是停管處每每都消極回應，就算給出規劃圖也推託擔心里民會反彈，「自己當里長都不怕了，你們要怕什麼？」在地的里民都認為該路段急需改進。

南港區西新里周邊近年發展成商業區，不過早些年為工業區，多為大貨車行駛，但是近年發展後有車輛漸增，有居民指出，前幾任里長設計成停車格與人行道垂直，就是為了方便貨車能下貨，但是現在已經沒有工廠在此，下貨需求減少，認為應該與時俱進，優先考量民眾行車的安全問題。

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胡家瑒也指出，停車格與人行道垂直的設計相當不合乎人性，自己就曾經為了閃躲從停車格倒車的車輛，來不及煞車自摔，也有騎腳踏車的民眾閃避不及，差點被撞倒，自己剛上任就在市容會報提案，該路段的停車格有問題，需要改成順向，也在交通局座談會都有提出，這些問題停管處處長都知道，但是市府停管處都消極應對，讓他苦不堪言。

胡家瑒也直批，自己一直追後續，才讓停管處交出規劃圖，但是又遲遲未動工，自己詢問原因，卻獲得「擔心里民反彈」的回應，讓他氣得直言「我當里長都不怕了，你們要怕什麼？」真實的在地里民都很支持改成順向，是外地人到西新里開店，像是機車店等才會認為垂直的停車格，方便下貨，但是這樣的安排本來就對安全造成極大疑慮，希望政府能重視在地的聲音。

南港區西新里成功路一段2號到28號區間，停車格竟然與人行道垂直，讓原本4線道的車道，縮減至2線道，居民大嘆開車十分危險，也有公車司機直言該路段特別難開。（記者孫唯容攝）

原本4線道的車道，縮短至2線道，居民大嘆不方便。（記者孫唯容攝）

停管處人員開單也相當靠近對向車道。（記者孫唯容攝）

胡家瑒也直批，自己一直追後續，才讓停管處交出規劃圖，但是又遲遲未動工，自己詢問原因，卻獲得「擔心里民反彈 」的回應。（里長胡家瑒提供）

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