青壯年自殺上升 新任心健司長：評估擴大心理支持方案

衛福部心理健康司司長陳柏熹表示，未來會評估爭取經費，看看是否再進一步擴大心理健康支持方案。（記者林惠琴攝）

2025/07/30 14:50

〔記者林惠琴／台北報導〕蓄意自我傷害（自殺）從2011年跌出10大死因後，去年再度重回前10名，15至64歲均上升；衛福部新上任的心理健康司司長陳柏熹今（30日）表示，不同年齡層的自殺原因不同，青少年與人際關係、對未來茫然有關，青壯世代則是照顧壓力大，未來也會評估爭取經費，看看是否再進一步擴大心理健康支持方案。

陳柏熹指出，以前會比較避諱談論自殺，現在引發關注算是好事情，但成長趨勢不是只有發生在台灣，而是全球現象。目前分析不同年齡層的原因不同，青少年與人際關係、未來茫然有關，主要是現在世代變動很快，且社群媒體發達，讓長大的過程變得更複雜。

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陳柏熹提到，在這種情境下，應該提升情緒、社會教育，增加面對多變環境的抵抗力，以及多元的精神健康促進，除了就醫以外，還有運動、藝文活動等也很重要，公園綠地亦有助調整心情。

至於青壯年世代，陳柏熹指出，雖然少子化的育兒數量減少，但照顧長輩的壓力上升，加上房價、經濟等因素都會影響精神健康，因此衛福部推出的「青壯世代心理健康支持方案」獲得高度使用，未來也會評估爭取經費，看看是否再進一步擴大適用對象。

高齡自殺其實也是值得重視的問題。陳柏熹提到，長者想不開通常與久病、孤獨感有關，需要強化多出門與外界連結，像是別太早退休，從事彈性工時的工作也可以，或是投入志工等其他活動，以降低孤獨的感受，而對於癌症病人等也有提供心理支持等服務。

陳柏熹強調，目前持續拓展各地的社區心理衛生中心，也強化早期偵測，避免憾事發生，同時會擴大導入科技，包含遠距、大數據等工具，加強對於民眾的心理健康照護。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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