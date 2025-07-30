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    捐助植物人公益餐會 台南富美紙器與紙器公會募款逾25萬

    創世台南院將於8月22日舉辦公益餐會，預計席開60桌，活動所得將用於植物人的膳食經費。（記者蔡文居攝）

    創世台南院將於8月22日舉辦公益餐會，預計席開60桌，活動所得將用於植物人的膳食經費。（記者蔡文居攝）

    2025/07/30 15:33

    〔記者蔡文居／台南報導〕創世基金會台南院將於8月22日在安平的福爾摩沙遊艇酒店舉辦「永續善循環」公益餐會，預計席開60桌，活動所得將用於植物人的膳食經費。富美紙器董事長龔甫青與台南市紙器公會理事長孫啓斌協助募款，共募得25.5萬元，認助17桌。

    創世台南院今天攜手富美紙器及台南市紙器商業同業公會，為8月22日的「永續善循環」公益餐會舉辦記者會，創世台南院院民植物人阿發及家人也到場參加，提前慶祝父親節。

    阿發原是做工師傅，4年前因工作意外摔落，呈植物人狀態，家中經濟陷入困境，大兒子為了穩定家計，不得已中斷學業早早投入職場，直到經轉介讓阿發入住創世台南院後，一家人生活才逐漸步入正軌。

    富美紙器董事長龔甫青表示，期盼透過這次的活動，召集更多企業投入社會責任。

    創世台南院院長孫淑媛表示，植物人不能自行咀嚼，食物都是由營養師配以高蛋白攪打成流質，透過鼻胃管灌食，維持健康。公益餐會將於8月22日（五）18:30，在安平的福爾摩沙遊艇酒店國際宴會廳舉辦，主題響應ESG永續善循環，現場還有環境友善小農義賣，邀請大家來參加，吃美食同時能幫助植物人。認桌每桌1萬5000元（10人），餐券每張1500元，盼各界一同加入支持公益。愛心專線（06）260-1655永續餐會小組。

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