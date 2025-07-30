暢遊西拉雅 里程免焦慮 關子嶺充電樁8月啟用

台南白河關子嶺停車場（關子嶺富野溫泉會館旁）建置4槍快充電動車充電樁，8月1日啟用。（西拉雅管理處提供）

2025/07/30 14:34

〔記者楊金城／台南報導〕西拉雅國家風景區管理處與中華電信攜手合作，在台南白河關子嶺停車場（關子嶺富野溫泉會館旁）建置4槍快充電動車充電樁，8月1日啟用對外營運，讓電動車友暢遊西拉雅，里程免焦慮。

目前西拉雅轄區內已設置4處電動車充電站，包含台南官田遊客中心、烏山頭八田與一紀念園區、嘉義大埔旅遊資訊站及白河關子嶺嶺頂公園等各2槍慢充充電樁。

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此次快充充電樁建置地點在白河區關子嶺富野溫泉會館旁的觀專2停車場，充電樁採用快速充電及高效能智慧管理系統，除支援多款電動車型之外，並搭配先進的平台進行費率設定、用電監控與收費整合，提供遊客更即時、順暢的充電需求。

西拉雅管理處處長許主龍表示，因關子嶺嶺頂公園停車場的充電樁使用率居高不下，顯示遊客對於電動車充電服務有著強烈需求，因此在觀專2停車場增設4槍充電樁，提供快速充電服務，紓解充電站排隊等候問題，讓電動車友有更多時間體驗西拉雅豐富的觀光資源。

西拉雅管理處說，目前快充站每度電費在離峰時段7元，尖峰時段13.5元，在試營運觀察期將逐步調整費率與服務模式，期望持續優化綠能充電環境，未來也將持續在各重要景點及交通樞紐建置更多綠能充電設施。

台南白河關子嶺停車場（關子嶺富野溫泉會館旁）建置4槍快充電動車充電樁，8月1日啟用。（西拉雅管理處提供）

台南白河關子嶺停車場（關子嶺富野溫泉會館旁）建置4槍快充電動車充電樁，滿足電動車友充電需求。（西拉雅管理處提供）

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