不只修復屋瓦也安心 台南風災石綿瓦清運破400噸

災戶可至區公所索取免費太空袋，將石綿瓦裝袋綁妥。（南市環保局提供）

2025/07/30 14:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，民宅屋頂破損衍生大量廢棄物石綿瓦清理問題。環保局統計，石綿瓦清除已受理申請3796件，總清除量達412.12噸。南市府環保局強調，已加速災後石綿清理與修繕輔導，為降低石綿纖維釋出造成的健康風險，市府啟動災後石綿應變機制，並與中央單位合作，結合清運、修繕安全輔導等多元措施，全力協助市民安心重建家園。

環保局副局長陳幸芬指出，石綿若未妥善處理，可能因破碎而造成吸入危害。為此，市府已提供免費束口型太空包供民眾領取，指導民眾正確以潤濕方式拆除、單獨裝袋綁妥。統計至7月29日，已配送4280只太空包，受理登記3796件，累計清運412.12公噸。

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陳幸芬表示，為提升清運效率，市府原規劃每日3輛車清運，目前已擴增至每日8輛以上，原則上於民眾正確登記裝袋後3個工作天內完成清運。對於狹小巷弄，也配合調派堆高機或鏟裝機進場，確保即時處理。若現場發現未登記但有民眾在場的石綿袋，清運人員也將主動協助處理，也將主動巡查列管破損石綿瓦。

此外，針對災後修繕需求，南市府勞工局與勞動部職安署、職業災害預防及重建中心合作，在七股區公所設立災後重建防護指揮所，並於新營區公所設立石綿瓦屋頂修繕服務據點。透過組成專業輔導團，深入修繕現場提供安全操作指導，並發送防塵口罩等防護物資，協助修繕人員落實自我保護。

民眾如發現家中有石綿材料損壞，可向環保局或區公所登記申請，並配合相關處理指引，市政府也將持續向中央爭取經費，爭取對畜牧場等災損設施的石綿清理費用進行專案補助。

環保局簡化石綿瓦清運申請流程，以利解決民眾困擾。（南市環保局提供）

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