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    每年超過3萬人次觀展 雲林縣府首推「智慧機器人」導覽

    縣府文觀處購買智慧導覽機器人，8月起在文觀處展覽館亮相。 （圖由雲林縣政府提供）

    縣府文觀處購買智慧導覽機器人，8月起在文觀處展覽館亮相。 （圖由雲林縣政府提供）

    2025/07/30 15:34

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣府文化觀光處展覽館每年超過3萬人次前往，為方便民眾觀展，8月起推出「智慧機器人導覽服務」，方便訪客更了解每一檔期展覽作品的背景。文觀處長陳璧君表示，此機器人可迎賓接待、場區導覽、定點帶位、語音問答解說等智慧服務，有效提升參觀動線效率。

    文觀處展覽館週週都有系列展覽，今年展覽有51檔次，據統計1至7月進館人數突破2萬5000人次，不過展覽多由展出者自行帶領民眾觀展，或者由參展志工導覽，人力上安排吃緊，文觀處購置智慧導覽機器人，8月將正式上路導覽。

    陳璧君表示，這台機器人重達12公斤、高1公尺，搭載了360度雷射雷達與快速資料處理感測器，可依照接收到的環境資訊進行自主導航，也具有跟隨功能與自動避障系統，維持導覽行進間的安全性。而導覽機器人更可提供迎賓接待、場區導覽、定點帶位、語音問答解說等智慧服務，有別於傳統導覽服務的新體驗。

    陳璧君說，導覽機器人更可以支援遠端控制與視訊連線等功能，專業人員可透過遠端即時服務，進行跨場域的導覽講解與互動應對，實現無距離的智慧展示服務，目前有10多名工作人員正接受機器人操作訓練，8月後上路將可提供民眾智慧藝文導覽品質，並延伸至其他藝文場館，讓科技與藝術真實結合。

    縣府文觀處購買智慧導覽機器人，8月起在文觀處展覽館亮相。 （圖由雲林縣政府提供）

    縣府文觀處購買智慧導覽機器人，8月起在文觀處展覽館亮相。 （圖由雲林縣政府提供）

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