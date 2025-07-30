4、5月降雨成災！苗栗甜柿納天災救助 8/12前受理申請

4、5月降雨成災，苗縣甜柿除南庄鄉今起獲天然災害救助。（民眾提供）

2025/07/30 14:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣是北部地區重要的甜柿產區，其中泰安鄉為主要栽種區域，不少泰安鄉出產的甜柿更被稱為「雪霸甜柿」，名氣響亮，其他鄉鎮也栽種部分甜柿，不過受到天候影響，甜柿因4、5月的連續降雨導致落果，苗栗縣政府農業處今天表示，經與相關農政單位會勘後，苗栗縣（南庄鄉除外）甜柿今（30）日起至8月12日止受理天然災害現金救助，每公頃10萬2000元。符合資格農民可前往所在地鄉鎮市公所辦理，不過請先向公所確認假日是否照常受理。

苗縣府農業處指出，縣內甜柿以泰安鄉、南庄鄉為主要栽種區域，其他鄉鎮市等則有少部分種植，縣府農業處農務科之前獲報後邀集泰安鄉公所、苗栗區農業改良場與農糧署北區分署苗栗辦事處等單位前往泰安鄉會勘，甜柿種植面積達134.6公頃的泰安鄉受損程度達到3成，呈報中央後，苗栗縣（南庄鄉除外）甜柿災害現金救助今日起開辦。

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至於為何南庄鄉除外，縣府農業處則說明，南庄鄉甜柿已於7月3日至16日受理申請天然災害現金救助在案，為苗栗縣第一波接受天然災害救助區域。

泰安鄉甜柿主要栽種在大安溪畔的象鼻、士林、梅園及汶水溪畔的錦水、清安、大興等泰雅族部落，農民所栽種甜柿果實碩大、果肉甜脆、風味絕佳，甜度在15度以上，向來飽受歡迎。

4、5月降雨成災，苗縣甜柿除南庄鄉今起獲天然災害救助。圖為果樹上甜柿果實掉光畫面。（民眾提供）

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