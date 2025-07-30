今年第13起！台中中國附醫附近像迷宮 民眾看診後忘了機車停哪

葉員協助老翁找到機車。（警方提供）

2025/07/30 14:40

〔記者許國楨／台中報導〕中國醫藥大學附設醫院是中部地區重要醫療重鎮，周邊街弄錯綜複雜，街景相似，時常讓民眾誤認停車地點，29日下午，73歲紀姓老翁至醫院看診後，卻怎樣也找不到機車，焦急萬分地報警求助，所幸警方展開協尋找回愛車，而這也是今年在當地發生的第13起忘了機車停哪案例。

中國醫藥大學附設醫院每日就診與探病人潮眾多，周邊巷弄錯綜複雜、街景也很相似，不少民眾光是停機車或尋找車輛就花上大半天，紀姓老翁當日將機車停在五義街民宅前，前往醫院看診，結束後卻記錯停車地點，四處張望仍遍尋不著，懷疑遭竊報警。

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第二分局文正派出所員警李皇逸、蔡尚儒與警專實習生葉羿宏接獲報案後，迅速趕抵協助，透過車牌辨識系統確認車輛仍在附近，便陪同老翁逐一搜尋，關鍵時刻，葉員靈機一動，建議往街景極為相似的五順街查看，果然在該處找回機車，讓老翁鬆了口氣，頻頻道謝。

警方說，葉員7月才開始實習，對轄區街道格外留意，沒想到這回能派上用場，他也笑稱：「很高興實習期間能真的幫到民眾！」第二分局長鍾承志提醒民眾，若停車地點不熟，應拍照記錄門牌或地標，避免尋車困擾，更重要的是，切記拔下鑰匙，以防被有心人覬覦。

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