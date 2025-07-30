連續10年返澎湖義剪不間斷 陳邦輝一卡皮箱變成攜家帶眷

陳邦輝與妹妹返鄉義剪，全家總動員。（陳邦輝提供）

2025/07/30 14:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕旅居台灣的澎湖囝仔陳邦輝，連續10年返鄉義剪，從孤家寡人一卡皮箱返鄉，演變至攜家帶眷3代同行，今年偕同母親、妹妹陳曉惠與妻子宋凱琳返鄉義剪一週，因母親必須安排每週二、四、六洗腎，時間上較為緊迫，卻未影響一家人返鄉貢獻愛心。

祖籍湖西鄉沙港村的陳邦輝，父執輩遷居高雄，兄妹們也在高雄出生，並在高雄經營美髮業，每年隨同父母返鄉，看見家鄉的長輩連百元理髮錢也捨不得，因此毅然決然帶著一卡皮箱返鄉義剪，每年都樂此不疲，妹妹也加入行列，兄妹倆齊心為家鄉長者服務。

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在返鄉義剪的過程，陳邦輝的憨厚吸引了湖西村姑娘宋凱琳注意，進而相知相惜交往，隨後步入紅毯。自此返鄉義剪服務之旅，除了兄妹結伴同行外，又多了賢內助相陪，行善之路再添生力軍，更刺激加強陳邦輝延續行善的動機，今年洗腎的母親也加入行列。

陳邦輝表示，返鄉義剪一週，如果身旁有長期臥床，或經濟弱勢者，都樂意提供服務，並願意到府服務，不收任何費用，預約電話：0937638382。

陳邦輝除了社區義剪外，也願意到府服務。（陳邦輝提供）

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