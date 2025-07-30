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    堪察加地震海嘯抵花蓮遇退潮 居民釣魚踏浪「無感」海巡勸離

    氣象署發布海嘯警報，花蓮人照樣在海邊踏浪釣魚，不受影響。（記者花孟璟攝）

    氣象署發布海嘯警報，花蓮人照樣在海邊踏浪釣魚，不受影響。（記者花孟璟攝）

    2025/07/30 14:24

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕俄羅斯堪察加半島外海發生規模8.8地震，中央氣象署對東部海域也發布海嘯警報，預報高度30公分，中午花蓮民眾手機都收到海嘯簡訊，不過花蓮市北濱、南濱及七星潭民眾踏浪、釣魚如常，沒受到海嘯影響，海巡署東部分署則出動人員到海邊勸離觀浪民眾，以防萬一。

    到海邊看浪的林先生不以為意說，堪察加離台灣幾千公里遠，去年花蓮外海才發生規模七以上大地震，也沒引起海嘯，「花蓮人早習慣啦」。他因為好奇跑到海邊看，並未覺得潮水有明顯漲高！

    美崙溪出海口則有釣客照常釣魚，釣客說，最近是釣黑鯛的季節，黑鯛都會趁著漲潮的海水到河海交界覓食，甚至繼續往溪流上溯，他今天先到海邊等潮水，預估下午3點15分達到乾潮後開始反漲，中午吃過飯他就先到海邊碰運氣，心想「也許海嘯的潮水可以幫推一些黑鯛過來」，不過到下午兩點為止都還是敲烏龜，他覺得潮水狀況與往常差不多，沒有特別高。

    海巡署東部分署第一二岸巡隊則在花蓮漁港、七星潭、北濱等海濱區域，勸導民眾不要太靠近岸邊，以免發生危險。

    氣象署發布海嘯警報，花蓮人照樣在海邊踏浪釣魚，不受影響。（記者花孟璟攝）

    氣象署發布海嘯警報，花蓮人照樣在海邊踏浪釣魚，不受影響。（記者花孟璟攝）

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