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    領航星號首航基隆 外籍旅客提升有助產業發展

    麗星郵輪「領航星號」首航基隆港。（記者盧賢秀攝）

    麗星郵輪「領航星號」首航基隆港。（記者盧賢秀攝）

    2025/07/30 15:18

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕麗星夢郵輪旗下「領航星號 」（Star Voyager）今天首航基隆，今年暑假提供國際旅客深度遊航線，包括台北基隆、高雄、澎湖及日本沖繩那霸與石垣島等。基隆港務分公司預估今年外籍遊客可望突破36萬人次，對促進觀光及郵輪產業發展非常重要。

    基隆市副市長邱佩琳表示，約有九成遊客留在基隆旅遊，可以創造很大的經濟產值，國門廣場有城市美化計畫，雙層巴士9月營運，未來搭載遊客看歷史古蹟、宮廟及山海美景，提供更好服務。

    台灣港務股份有限公司業務副總經理張展榮指出，麗星郵輪是亞洲最早投入區域營運的郵輪品牌之一，今年暑假旗下2艘郵輪同步在台灣營運，「探索星號」以台灣為母港，「領航星號」則迎接國際遊客來台觀光。

    張展榮說，郵輪產業前景可期，可望帶來更多的外籍遊客，基隆分公司今年有機會突破36萬人次，在地消費是非常驚人的，對促進基隆觀光及郵輪產業發展非常重要。

    麗星夢郵輪副總裁徐牧柔說，領航星號與傳統郵輪多以「價格導向」搶占市場不同，提出具差異化的產品與服務，依市場需求與營運策略具深度的航線布局。

    麗星郵輪「領航星號」首航基隆港。（記者盧賢秀攝）

    麗星郵輪「領航星號」首航基隆港。（記者盧賢秀攝）

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