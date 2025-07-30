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    桃園市民活動中心E化 年底將全部達標

    桃園市長張善政於市政會議宣布，年底前完成市民活動中心租借E化作業。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政於市政會議宣布，年底前完成市民活動中心租借E化作業。（記者謝武雄攝）

    2025/07/30 15:32

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府民政局辦理市民活動中心管理E化作業，從去年開始全面推廣，桃園383處市民活動中心符合E化條件共337處，預計年底全部E化，截至7月底已經有280處完成E化上線，民政局統計平鎮區、龜山區、楊梅區等3區市民活動中心的使用率，去年比起前年平均成長超過10%。

    桃園市長張善政今主持市政會議時提到，上任以來議員們都很關心市民活動中心管理E化問題，所以民政局聯合各區公所於前年開始試辦，去年開始全面推廣，去年底完成110處，如今有280處完成E化上線，E化比率達83%。

    民政局長劉思遠也說明，部分場館常設為社區關懷據點、長輩課程、親子活動等在地服務，部分時段無法租借，為提升透明度，E化系統已全面公開場館時段與使用情形，讓市民更清楚資源分配，避免誤解與重複預約。

    劉思遠表示，目前民眾至桃園場地租借上網預約後，至公所繳款即可，另智慧城鄉發展委員會開發「場租系統2.0」，預計導入「智慧推薦功能」，可依活動性質與時間，自動建議合適場館，進一步提升租借效率與成功率，預計9月於桃園、蘆竹區試營運，明年上線後即可線上付款或至4大超商繳費。

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