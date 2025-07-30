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    響應中央2050淨零排碳 台中獲國際碳揭露A級城市

    台中市2024年CDP A級徽章。（台中市永續低碳辦公室提供）

    台中市2024年CDP A級徽章。（台中市永續低碳辦公室提供）

    2025/07/30 14:31

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕響應中央2050淨零排碳，國際碳揭露計畫（CDP）評比A級城市名單，包括桃園、台中獲得殊榮，與法國巴黎、英國倫敦、加拿大溫哥華、日本東京、韓國首爾等國際氣候領頭城市並肩齊名，此次評比共752個城市納入評分，僅122座城市獲A級肯定。

    永續低碳辦指出，為達到中央2050淨零目標，永續發展與淨零轉型，努力趕上國際的腳步，包括全面輔導企業汰換燃油鍋爐為天然氣鍋爐，截至目前全市961座工業鍋爐中，僅剩1家業者使用1座燃煤鍋爐，已規劃改為燃燒木質燃料與混燒固體再生燃料方式退場。

    台中市設定明確能源轉型目標，推動「光電倍增計畫」2025年2月光電裝置容量已達836MW，成長超過5倍，持續朝2030年光電達1GW、再生能源裝置容量達2GW努力；在交通方面，配合捷運、台鐵、高鐵等軌道運輸，滾動式完善公車路網，推出多元交通解決方案，搭配市民專屬雙十乘車優惠及市區公車全面電動化、YouBike 2.0設站突破1500站，以實質行動鼓勵市民使用大眾運輸，打造台中低碳運輸環境，另目前台中市人均綠地面積更高達9.46平方公尺，六都第二。

    台中市海岸造林碳匯專案。（台中市永續低碳辦公室提供）

    台中市海岸造林碳匯專案。（台中市永續低碳辦公室提供）

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