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    俄羅斯堪察加地震海嘯警戒 台南防潮閘門緊急關閉

    七股區西寮社區緊急護岸加高。（南市水利局提供）

    七股區西寮社區緊急護岸加高。（南市水利局提供）

    2025/07/30 14:15

    〔記者蔡文居／台南報導〕俄羅斯堪察加半島外海今晨發生規模8.8地震，該地震所引發的太平洋海嘯可能影響台南沿海地區，南市水利局緊急警戒，包含關閉七股災區防潮閘門、加高防洪牆，以降低海嘯可能帶來的危害，並籲請市民朋友勿前往海邊逗留。

    南市水利局表示，中央氣象署於今日中午12時發佈海嘯警報，為防範海嘯帶來影響，水利局已完成相關整備工作，包含預先關閉七股六成防潮閘門、青鯤鯓倒伏堰立起並進駐抽水站隨時警戒抽水，另因應高潮位已完成七股區西寮社區600公尺防洪牆緊急加高工程、將軍區青鯤鯓社區西南航道堤防加高作業，防洪牆高度提升60公分。

    此外，南市水利局也緊急採取混凝土預鑄塊堆疊工法完成護岸補強，減少暴潮致災風險，能防範颱風引發的大浪問題。

    水利局長邱忠川指出，本次海嘯水利局已完成相關整備工作並高度警戒，請沿海市民朋友不用恐慌，針對丹納斯颱風帶來災害，南市已中央爭取總額17.6億元的治水經費，提出網仔寮汕沙洲復育等整體防洪強化計畫，共同提升台南沿海地區的防洪韌性。

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