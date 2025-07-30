生死瞬間！ 翁章梁勘災 大片路基突崩落景象駭人

嘉義縣長翁章梁今天中午到番路鄉大湖村124線約3.5公里處勘災。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/30 14:09

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣長翁章梁今天中午12點多到番路鄉大湖村124線約3.5公里處勘災，接受媒體聯合採訪後準備離去時，突然傳出巨響，大家轉頭一看，驚見大片路基就在眼前崩落，原本龜裂的路面整個不見了，嚇壞大家，由於擔心還會有大崩坍，翁章梁叫大家趕緊撤離現場，有媒體記者表示，第一次感覺離死亡這麼近。

昨晚到今天中午的滂沱大雨，造成嘉義縣山區11條道路因落石坍方而交通中斷，縣道部分包括梅山鄉162甲線往太平路段（太平）、27.5K（瑞峰）、169線2K（太和）；竹崎鄉159甲線41K（光華）、166線66.5k（仁壽）等，正辦理搶通中。

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連接阿里山公路與159甲線的124線鄉道，3.5公里處出現大規模坍塌現象，致部分護欄滑落山坡，路面也嚴重龜裂，縣府在兩邊拉起封鎖線管制通行。

翁章梁今天中午12點15分在縣府建設處長郭良江、番路鄉長蕭博勝等人陪同前往勘災，翁受訪表示，該路段路基不穩定，無法施作護坡，可能要往內側開新路。

接受媒體訪問後，一行人準備離開時，突傳出轟隆巨響，大家轉頭往後一看，原本龜裂的路面整片往下滑動，路邊山坡的樹木也不見了，景象實在太驚人，趕緊先往後退，翁章梁查看後，表示恐有更大的崩塌，叫大家離開現場，以策安全。

番路鄉大湖村124線3.5公里龜裂處，縣長勘災後全部崩坍到山谷。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣番路鄉大湖村124線3.5公里處，縣長勘災後全部崩坍到山谷。（記者蔡宗勳攝）

圖中的路面與山坡的樹木在縣長勘災後全部崩坍到山谷。（記者蔡宗勳攝）

番路鄉大湖村124線3.5公里前方路段崩坍到山谷。（記者蔡宗勳攝）

番路鄉大湖村124線3.5公里前方路段崩坍到山谷。（記者蔡宗勳攝）

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