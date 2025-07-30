預估浪高0.3至1公尺 中央災變中心籲民眾避免海邊活動

中央災害應變中心中午12時30分舉行第1次工作會報暨情資研判會議，提醒沿海及離島民眾避免海邊活動。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/30 13:55

〔記者陸運鋒／新北報導〕俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8地震，中央災害應變中心表示，依氣象署預報資料分析，該地震所引發海嘯預計今天下午1時18分開始影響台灣，各地沿海預估浪高0.3至1公尺，特別提醒沿海及離島的民眾，避免從事海邊活動。

中央災害應變中心於上午11時成立，由副指揮官、內政部次長董建宏召集相關部會進行情資研判，另於12時30分舉行第1次工作會報暨情資研判會議，提醒務必提高警覺，以可能發生最嚴竣情況來進行各項整備應變作為，並請各功能分組積極瞭解各級政府執行情形，主動提供地方政府海嘯情資並保持密切聯繫，同時利用多元管道提供民眾各項警報資訊。

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董建宏強調，台灣各地沿海，尤其是離島地區，因海嘯影響恐造成衝擊，已請各部會持續要求地方政府加強民眾勸離，以確保民眾生命安全，另將由交通工程組及農林漁牧組透過電台加強廣播，務必將海嘯訊息傳達至海上作業船隻，提早採取預防措施，並提醒已停泊船隻加強繫纜作業。

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