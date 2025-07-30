為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    預估浪高0.3至1公尺 中央災變中心籲民眾避免海邊活動

    中央災害應變中心中午12時30分舉行第1次工作會報暨情資研判會議，提醒沿海及離島民眾避免海邊活動。（記者陸運鋒翻攝）

    中央災害應變中心中午12時30分舉行第1次工作會報暨情資研判會議，提醒沿海及離島民眾避免海邊活動。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/07/30 13:55

    〔記者陸運鋒／新北報導〕俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8地震，中央災害應變中心表示，依氣象署預報資料分析，該地震所引發海嘯預計今天下午1時18分開始影響台灣，各地沿海預估浪高0.3至1公尺，特別提醒沿海及離島的民眾，避免從事海邊活動。

    中央災害應變中心於上午11時成立，由副指揮官、內政部次長董建宏召集相關部會進行情資研判，另於12時30分舉行第1次工作會報暨情資研判會議，提醒務必提高警覺，以可能發生最嚴竣情況來進行各項整備應變作為，並請各功能分組積極瞭解各級政府執行情形，主動提供地方政府海嘯情資並保持密切聯繫，同時利用多元管道提供民眾各項警報資訊。

    董建宏強調，台灣各地沿海，尤其是離島地區，因海嘯影響恐造成衝擊，已請各部會持續要求地方政府加強民眾勸離，以確保民眾生命安全，另將由交通工程組及農林漁牧組透過電台加強廣播，務必將海嘯訊息傳達至海上作業船隻，提早採取預防措施，並提醒已停泊船隻加強繫纜作業。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播