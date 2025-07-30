哈瑪星台灣鐵道館再出發 攜手高捷蜜柑站長推「柑橘號小火車」

駁二線小火車新塗裝「柑橘號」運轉出發。（高史博提供）

2025/07/30 14:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕受去年山陀兒颱風影響，哈瑪星台灣鐵道館屋頂被強風摧毀，經閉館重建後，將於8月1日重新開館，開幕首週推出超萌「柑橘號小火車」，並同步開放鐵道模型展區，增設龍虎塔、高雄85大樓等高雄知名景點模型，再加上台中驛鐵道文化園區吉祥物「鐵鹿」商品進駐，開啟鐵道館進化新篇章。

高雄市立歷史博物館長李文環表示，哈瑪星台灣鐵道館HO規鐵道模型，展現台灣百年鐵道運輸環島路網及全國特色鐵道風光，再加上駁二線小火車深受大眾喜愛；去年歷經風災部分展區關閉，8月1日重新開館後，歡迎大小鐵道迷再次入館看展、搭小火車。

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此次除了新增吸睛的柑橘號小火車外，鐵道館大廳還推出蜜柑站長主題大型打卡牆，賣店設置蜜柑與鐵鹿專區，高雄捷運公司新推出的蜜柑號迴力列車，也首度於哈瑪星台灣鐵道館亮相販售。

哈瑪星台灣鐵道館受樂高邀約，加入「玩心樂滿地」行列，8月21日至8月31日期間，推出「小樂站長給你一個站」限定運行體驗，由樂高專業認證大師黃彥智設計創作的樂高小火車，在鐵道館大廳增設拼砌體驗區，高雄駁二蓬萊藝術特區廣場將放置5米高充氣小樂與野餐店，邀請全家大小一起來玩。

鐵道館模型展新增85大樓、中鋼大樓等知名高雄景點。（高史博提供）

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