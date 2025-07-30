建臺高中分科測驗報錯科23生成績受影響 專家：不建議重考

高教資訊平台「大學問」執行長魏佳卉指出，建議可先進入大學後，再轉學考或校內轉系考，她不太建議重考。（記者彭健禮攝）

2025/07/30 14:19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣私立建臺高中發生校方於大學分科測驗集體報錯應考科目事件，23名學生受影響，已有4名學生表達重考意願。不過，受縣府邀請協助輔導考生選填志願的高教資訊平台「大學問」執行長魏佳卉指出，建議可先進入大學後，再轉學考或校內轉系考，她不太建議重考。

縣府今天上午辦理建臺高中輔導選填志願說明會，邀請魏佳卉、縣立大同高中、興華高中輔導老師等專家，依各學生分科成績落點，進行一對一的志願選填輔導。縣長鍾東錦也率縣府教育處長葉芯慧、科長，與立委邱鎮軍出席關心；校方則由新任董事長葉雲城、代理校長張熒芳、教務主任陳瑩樺與會。

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會中，鍾東錦請魏佳卉提供考生意見；魏家卉表示，就她看了學生在學測成績表現，以此分數段的學生去重考，老實說結果也不會比今年進步太多，倒不如先進大學就讀，待念了一個學期後，再評估重考，或轉學考、校內轉系考，因此，她不太建議重考，且不小心在重考班玩得太開心，還可能會退步。

受影響學生之一的胡姓同學念文組，分科漏報了歷史，變成要考生物，分科成績結果，生物19分。他說，他想讀文組的心理系，學測成績可上私立大學，想說報考分科測驗拚一下國立的，目標設定嘉義、台南大學，因報錯考科，如今只能填回私立的；他想進入大學後再考轉學考，或畢業後考個更好的研究所。

縣府辦理建臺高中輔導選填志願說明會，為考生進行一對一輔導。（記者彭健禮攝）

縣府今天上午辦理建臺高中輔導選填志願說明會。（記者彭健禮攝）

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