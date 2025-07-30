台東、西南部海嘯預估比北部來得快又高？ 專家解答原因

中央氣象署發布海嘯警報，海嘯波預計最早在13:18抵達台灣東部外海，而北部沿海則預估13:41，北部、東部海嘯預估浪高小於30公分。（圖擷自中央氣象署）

2025/07/30 14:30

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島東部外海今（30日）上午發生規模8.8的地震，中央氣象署發布海嘯警報，海嘯波預計最早在13:18抵達台灣東部外海，而北部沿海則預估13:41，另外東南、西南沿海預測會有30公分到1公尺海嘯，北部、東部海嘯預估浪高小於30公分，引發外界疑問，為什麼北部海嘯來得比較晚、浪高也較低。

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」針對上述2疑問做出回答，第一個問題海嘯會先到台東、北部卻比較晚，主要是因為海嘯在深水區傳播比較快，台東外海是深水海盆，而北部外海是淺水區的大陸棚，傳播速度比較慢，所以海嘯會先到台東。

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至於為什麼西南沿海預測的海嘯比較高，海嘯進入淺水區時會減速，同時動能會轉換成位能，也就是波高會變大，海嘯繞過恆春半島後進入西南部沿海，波高就會被放大；反觀花東沿海是深海直落型的地形，海嘯波來不及增高就直接撞上岸了，所以才會看到西南部的預測海嘯高度比較高。

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