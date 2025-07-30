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    台南災戶收訊不佳 修復曝最新進度

    NCC南區監理處副處長洪英釋說明通訊復原狀況。（記者洪瑞琴攝）

    NCC南區監理處副處長洪英釋說明通訊復原狀況。（記者洪瑞琴攝）

    2025/07/30 14:36

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，部份災區通訊尚未完全恢復正常，國家通訊傳播委員會（NCC）南區監理處副處長洪英釋今（30）日出席南市府災後復原工作進度說明會上表示，417座行動基地台受損，目前修復率達94.72％，若有通訊不良狀況，災區民眾可撥專線，將優先處理。

    NCC南區監理處副處長洪英釋表示，此次風災導致417座行動基地台受損，截至7月29日已有395座完成修復，修復率達94.72％。其餘22座由臨時基地台支援服務。另有275座基地台發生天線偏移，其中269座已完成調整，天線修復率達97.81％，目前共出動26輛行動車支援現場作業。

    對於部分區域第四台、通訊仍是中斷，市府亦透過民政局設立Google表單供民眾通報收訊不良情形，3大電信業者依照表單內容逐案處理。NCC也請3大業者於客服系統增設「災區通訊不良優先權」通道，中華電信撥123按1、台灣大哥大撥188按95、遠傳電信撥888按03，民眾可直接由專人協助處理。

    至於風災期間無法提供通訊服務，市府秘書長尤天厚當面建議爭取補償機制，NCC表示，已向業者協調溝通，業者各有優惠減免措施。

    尤天厚表示，市府持續簡化行政流程，加快災後協助作業。第一批災民慰助金已於28日開始撥付，已有逾900戶災民領取款項。各區也正積極媒合在地與外縣市廠商投入修繕行列，加速復原進度。

    工務局說明，針對屋損慰助金申請，目前已受理24162件，7月28已開始撥付民眾。而依據內政部7月25日發布的規定，市府採書面審查為原則，每百件中將抽查一件進行實地查核，若申報不實將依法撤銷並要求繳回。

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