代理教師提敘存在6大亂象 教育部：監督地方政府落實新制

立委范雲（左）今日出席「違憲判決成空文？代理教師年資提敘看運氣」記者會，右為全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/30 13:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕有鑒於各地方對代理教師敘薪一國多制遭憲法法庭宣告違憲，教育部修法將代理教師年資提敘比照專任教師，預計8月1日施行。不過代理教師工會今天提出第一線存在的亂象困境，教育部回應，將督請地方政府落實提敘新制，以保障教育現場工作者權益。

代理教師工會今天與立委范雲召開記者會，公布百位第一線教師問卷調查結果，指出各地提敘規定有落差、證明文件難取得、無科技化管理等6大亂象，盼教育部盡速統一規範、建立平台，並監督地方政府執行落實。

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教育部表示，今年6月27日已修訂高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法第16條，增訂代理教師具有代理該教育階段、類（科）別合格教師資格者，其提敘薪級，比照專任教師之規定，並於8月1日施行。各地方政府應依規定辦理代理教師提敘薪級事宜。

而依教師待遇條例施行細則第3條規定，專任教師應於到職之日起30日內，檢齊學經歷證件及教師證書，送請學校辦理敘定薪級，因此代理教師也比照辦理。但取得相關證明文件或有困難者，得向原服務學校申請開具服務成績優良證明，在校期間無不良紀錄者，原服務學校不得拒絕開具；原服務學校經合併者，由新合併之學校開具證明，已廢校者，會由主管教育行政機關開具證明。

教育部還提到，另依教師待遇條例第9條規定，公立學校教師於職前曾任私立學校職務等級相當之專任教師年資，或3個月以上代理教師年資，得按年採計提敘薪級。基此，具有代理該教育階段、類（科）別合格教師資格之代理教師，其職前年資採計比照專任教師規定辦理。

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