被後壁淹水嚇到？ 台南仁德公所沙包3天領走2千個

豪雨防災，仁德區公所的沙包3天被領走2千個。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/30 14:22

〔記者吳俊鋒／台南報導〕持續降雨，台南後壁本週一單日破420毫米，造成嚴重淹水，轄內有三爺溪、二仁溪、港尾溝溪等河川流經的仁德區，由於地勢較為低漥，居民更擔心致災，連忙到公所提取沙包，防洪備戰，根據統計，3天來已被領走了2千個。

仁德區長黃素美表示，汛期時，公所都會庫存8千個沙包，另再預備3千個，供鄉親、廠商或店家等提取，協助防災；由於市府積極整治三爺溪、二仁溪有成，近年來，積淹明顯減緩，民眾領用狀況有漸少的趨勢，這次的西南氣流，又帶動大家的防災意識。

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黃素美指出，週一上午，後壁傳出淹水災情後，由於雨勢仍未停歇，到仁德公所提領沙包的地方鄉親激增，陸續驅車來搬運，帶回住家或廠房，緊急備戰。

預估豪雨會持續，市府宣布週二停班停課，沙包提領潮再現，鄉親們騎車、開車到仁德公所，攜手搬運，帶回去進行部署，有備無患，今天上午，民眾仍陸續前往取用，畢竟正值颱風季，一切防災為要。

仁德區公所統計，「丹娜絲」颱風期間，登記領取的沙包不到200個，這次的西南氣流帶來強降雨，被取走的數量已超過10倍之多，對比相當明顯，黃素美也呼籲民眾，使用後，切勿亂丟，避免阻礙溝渠水流，可以送回來，將會重新整理。

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