竹市府流浪犬「棕棕」等下一個家 林智堅：希望盡快媒合成功

曾被收編當新竹市府「公務員」的流浪犬棕棕。（圖擷取自臉書）

2025/07/30 14:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾被收編當新竹市府「公務員」的流浪犬棕棕，網友透露早在2021年棕棕在市府誤傷民眾後，就被送回動保所，至今已經在動保所待4年，還在等待下一個家，對此前新竹市長林智堅表示，本人誠摯向關心棕棕及動保議題的朋友們致歉，也感謝各界指導，由於當初棕棕不適應新環境，咬傷洽公民眾，經由動保所專業評估，希望透過訓練課程減輕棕棕的壓力。但我和市府同仁後續未持續追蹤，確實不夠周全與嚴謹，現在我們會盡最大努力，盡快替棕棕找到適合他的家。

林智堅在臉書PO文表示，各位關心棕棕的朋友，首先，先向大家說明棕棕的近況。今早陳建名議員、劉康彥議員已陪同有意願領養棕棕的朋友一起到新竹市立動保所，接受所方獨自面談與飼主照顧課程，並親自和棕棕互動，所方也預計在下週訪視棕棕未來的生活環境。因為她本身是愛狗人士，也有豐富的養狗經驗，希望能在動保所的專業評估下盡快媒合成功。

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林智堅直言，其次，他本人誠摯向關心棕棕及動保議題的朋友們致歉，也感謝各界指導。由於當初棕棕不適應新環境，咬傷洽公民眾，經由動保所專業評估，希望透過訓練課程減輕棕棕的壓力。但他和市府同仁後續未持續追蹤，確實不夠周全與嚴謹，現在會盡最大努力，盡快替棕棕找到適合的家。

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