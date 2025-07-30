台灣注意！海嘯波持續向南推進 沖繩本島已於13:00觀察到海嘯

最新觀測顯示，沖繩本島地區已於台灣時間中午12點33分觀察到海嘯波，最高出現在13點02分的10公分海嘯。（圖擷取自日本氣象廳）

2025/07/30 13:31

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島近海在台灣時間今（30日）上午7點24分發生規模8.8強震，環太平洋地區海嘯警報發布，首波海嘯由北而南持續推進，日本沿岸陸續觀測到海嘯，目前沖繩本島地區已經觀測到10公分海嘯。

堪察加半島發生規模8.8強震後，環太平洋地區海嘯警報發布，日本氣象廳也針對沿海發布海嘯警報、海嘯注意報等，首波海嘯由北而南持續推進，北海道地區在台灣時間9點多已經觀測到第1波海嘯，位於九州南部的志不志港也在台灣時間12點10分觀察到20公分海嘯。

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最新觀測顯示，沖繩本島地區已於台灣時間中午12點33分觀察到海嘯波，最高出現在13點2分的10公分海嘯。

中央氣象署也發布海嘯警報，預計在13點18分至13點45分先後抵達台灣東部沿海、東南沿海、東北沿海、西南沿海、北部沿海、海峽沿海地區，其中東南沿海、西南沿海地區浪高可達0.3至1公尺，其餘沿海區域浪高均小於0.3公尺。

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