為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化好德行善團認養台南重災戶 包工包料還包「這一項」

    台南七股西寮村是風雨重災區，彰化縣好德行善團認養20戶弱勢戶的家園重建。（好德行善團提供）

    台南七股西寮村是風雨重災區，彰化縣好德行善團認養20戶弱勢戶的家園重建。（好德行善團提供）

    2025/07/30 14:13

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣好德做工行善團協會平日在彰化協助弱勢戶修建家園，這一次見到台南風雨成災，決定挺進重災區的七股西寮村，直接認養20戶重災戶，不只扛起包工包料，連受災戶最頭痛的廢棄物清運，也通通無償包辦。

    好德做工行善團協會秘書長陳文彬表示，這次是該協會首度跨出彰化縣，出手協助重災戶重建家園，經由台南立委郭國文服務處提供20戶的弱勢戶，由於南部已面臨缺工缺料情況。該協會經過討論決議，所有協助重整家園的獨老弱勢戶，全部經費由協會一手包辦。

    陳文彬指出，目前先就第一戶李家進行訪查，李家是傳統三合院，由於七股西寮是海景第一排村落，加上李家是座西面東，海風一吹來就剛好把平房、迎風面的屋瓦全掀開，還有多處漏水情況。經過評估帶工帶料約需16萬元，等於維修20戶受災戶，大約要花費400萬元，目前正向企業與會員進行小額募款。

    由於南部災區最頭痛的就是災損的廢棄物清運，陳文彬強調，這一點該協會也想到了，直接由協會來包辦，不只負責清運，還委由專業處理，希望能夠讓重災區弱勢戶的家園能夠早日完成重修，再度安心入住。

    挺進台南重災區，彰化縣好德行善團認養20戶弱勢戶的家園重建工作。（好德行善團提供）

    挺進台南重災區，彰化縣好德行善團認養20戶弱勢戶的家園重建工作。（好德行善團提供）

    挺進台南重災區，彰化縣好德行善團認養20戶弱勢戶的家園重建工作，包工也包料。（好德行善團提供）

    挺進台南重災區，彰化縣好德行善團認養20戶弱勢戶的家園重建工作，包工也包料。（好德行善團提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播