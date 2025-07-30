彰化好德行善團認養台南重災戶 包工包料還包「這一項」

台南七股西寮村是風雨重災區，彰化縣好德行善團認養20戶弱勢戶的家園重建。（好德行善團提供）

2025/07/30 14:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣好德做工行善團協會平日在彰化協助弱勢戶修建家園，這一次見到台南風雨成災，決定挺進重災區的七股西寮村，直接認養20戶重災戶，不只扛起包工包料，連受災戶最頭痛的廢棄物清運，也通通無償包辦。

好德做工行善團協會秘書長陳文彬表示，這次是該協會首度跨出彰化縣，出手協助重災戶重建家園，經由台南立委郭國文服務處提供20戶的弱勢戶，由於南部已面臨缺工缺料情況。該協會經過討論決議，所有協助重整家園的獨老弱勢戶，全部經費由協會一手包辦。

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陳文彬指出，目前先就第一戶李家進行訪查，李家是傳統三合院，由於七股西寮是海景第一排村落，加上李家是座西面東，海風一吹來就剛好把平房、迎風面的屋瓦全掀開，還有多處漏水情況。經過評估帶工帶料約需16萬元，等於維修20戶受災戶，大約要花費400萬元，目前正向企業與會員進行小額募款。

由於南部災區最頭痛的就是災損的廢棄物清運，陳文彬強調，這一點該協會也想到了，直接由協會來包辦，不只負責清運，還委由專業處理，希望能夠讓重災區弱勢戶的家園能夠早日完成重修，再度安心入住。

挺進台南重災區，彰化縣好德行善團認養20戶弱勢戶的家園重建工作。（好德行善團提供）

挺進台南重災區，彰化縣好德行善團認養20戶弱勢戶的家園重建工作，包工也包料。（好德行善團提供）

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